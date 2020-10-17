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17.10.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Названы города, где в 2023 году могут пройти ЧЕ и мира по фигурному катанию

Текст: Николай Долгополов
ИСУ назвал города, в которых в 2023 году, возможно, пройдут чемпионаты Европы и мира по фигурному катанию. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного Союза конькобежцев.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Но прежде неприятная новость. Совет ИСУ отменил сразу три крупных международных турнира, проводящихся под его эгидой. Из-за пандемии чемпионаты Четырех континентов 2021 года по фигурному катанию, шорт-треку и скоростному бегу на коньках проводиться не будут. Их должны были принять соответственно австралийский Сидней, Солт-Лейк Сити (США) и канадский Калгари.

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Чемпионат Четырех континентов 2022 года по фигурному катанию примет китайский Тяньцзинь.

Совет ИСУ заглянул и в 2023 год. Принято предварительное решение на данный момент предоставить право провести чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию Хельсинки; чемпионат Четырех континентов - Сиднею, юношеское первенство мира - Калгари, чемпионат мира - токийскому пригороду Сайтаме. Еще раз: это не окончательное решение.

А вот отмена февральского чемпионата Четырех континентов 2021 года наводит на грустные размышления. Неужели под большим вопросом и проведение чемпионатов Европы и мира 2021 года, которые должны принять Загреб и Стокгольм? Трудно представить, как развернутся дальнейшие события. Пандемия непредсказуема.

Спорт Фигурное катание

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