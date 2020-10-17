Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Новости

Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса 08:43
Названы возникающие за неделю до инфаркта симптомы 08:30
Власти Циндао за пять дней завершили тестирование всего населения на COVID-19 08:10
Минздрав: Большинство заболевших COVID-19 недавно вернулись с отдыха 07:15
Постпред РФ в Вене: США демонстрируют упрощенный взгляд на ситуацию с СНВ-3 06:43
Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах 06:14
Россиян призвали избегать бесконтрольного употребления антибиотиков 05:46
Трамп заявил о наличии у армии США гиперзвуковых ракет 05:17
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России 04:42
В США впервые за 70 лет казнят осужденную на федеральном уровне женщину 04:25
Трамп: Пандемия COVID-19 закончится и без вакцины 03:52
В Калифорнии введут режим масштабного бедствия из-за пожаров 03:18
Власти Бельгии введут с 19 октября комендантский час 02:52
Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя 02:28
Минздрав: В РФ создают останавливающий размножение коронавируса препарат 02:08
В США число заболевших COVID-19 превысило восемь миллионов 01:42
Макрон назвал терактом убийство учителя в пригороде Парижа 01:14
В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом 00:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 10:23
Рубрика: Общество

Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2020 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.
Сдача ЕГЭ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сдача ЕГЭ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сдача ЕГЭ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Русский язык

Это обязательный предмет. Большинство ребят написали его хорошо: "двоечников" без минимального балла - всего 1% от всех сдающих.

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы

1. Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов. С правописанием -Н- и -НН- не справляются около 35% выпускников. "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... Эта ошибка повторяется из года в год.

2. Также в топе - ошибки на безударную гласную в корне слова. Рос/ращ, гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса...

3. Одна из самых сложных тем - "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий" "СутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... примерно 60% "егэшников" с этим заданием не справились.

4. Повествование, описание или рассуждение, - верно определить тип речи в одном из заданий удалось только 50% ребят.

5. Последние буквы словах "профессора" и "директора", - тоже сильно "испортили" жизнь многим школьникам.

6. Правописание суффиксов и приставок - еще одно "слабое звено". Причина ошибок? Некоторым даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы и приставки.

- Нередко выпускники смешивают приставку "с" -с приставками, оканчивающимися на "-з//-с". Объединяя их в одно правило, они пишут букву "з" перед парными звонкими согласными (зделать, збить), - раскрывают подробности эксперты ФИПИ.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Правила ЕГЭ могут измениться

7. "Хромает" и пунктуация: ребята из года в год путаются в запятых, в тире и двоеточиях.

8. А еще выпускники часто не различают прилагательные, наречия и причастия.

- Многие годы центральным звеном при обучении русскому языку было изучение именно орфографии и пунктуации, однако проблема невысокого уровня практической грамотности не снималась, - заключают эксперты ФИПИ. - Главные причины - сложность русской орфографии и пунктуации, сложность формирования орфографической и пунктуационной зоркости. На формирование практической грамотности влияет не только процесс обучения, но и агрессивная языковая среда, специфика письменного общения в интернете и при помощи мобильной связи. Снижение интереса к чтению - тоже один из факторов, который, негативно влияет на невысокий уровень практической грамотности современной молодежи.

Еще больше материалов для подготовки - на сайте ФИПИ.

Кроме того, для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.

Общество Образование ЕГЭ в России

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть