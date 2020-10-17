Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2020 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.

Русский язык

Это обязательный предмет. Большинство ребят написали его хорошо: "двоечников" без минимального балла - всего 1% от всех сдающих.

1. Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов. С правописанием -Н- и -НН- не справляются около 35% выпускников. "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... Эта ошибка повторяется из года в год.

2. Также в топе - ошибки на безударную гласную в корне слова. Рос/ращ, гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса...

3. Одна из самых сложных тем - "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий" "СутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... примерно 60% "егэшников" с этим заданием не справились.

4. Повествование, описание или рассуждение, - верно определить тип речи в одном из заданий удалось только 50% ребят.

5. Последние буквы словах "профессора" и "директора", - тоже сильно "испортили" жизнь многим школьникам.

6. Правописание суффиксов и приставок - еще одно "слабое звено". Причина ошибок? Некоторым даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы и приставки.

- Нередко выпускники смешивают приставку "с" -с приставками, оканчивающимися на "-з//-с". Объединяя их в одно правило, они пишут букву "з" перед парными звонкими согласными (зделать, збить), - раскрывают подробности эксперты ФИПИ.

7. "Хромает" и пунктуация: ребята из года в год путаются в запятых, в тире и двоеточиях.

8. А еще выпускники часто не различают прилагательные, наречия и причастия.

- Многие годы центральным звеном при обучении русскому языку было изучение именно орфографии и пунктуации, однако проблема невысокого уровня практической грамотности не снималась, - заключают эксперты ФИПИ. - Главные причины - сложность русской орфографии и пунктуации, сложность формирования орфографической и пунктуационной зоркости. На формирование практической грамотности влияет не только процесс обучения, но и агрессивная языковая среда, специфика письменного общения в интернете и при помощи мобильной связи. Снижение интереса к чтению - тоже один из факторов, который, негативно влияет на невысокий уровень практической грамотности современной молодежи.

Еще больше материалов для подготовки - на сайте ФИПИ.

Кроме того, для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.