Названы возникающие за неделю до инфаркта симптомы

Кардиологи из Великобритании предупредили о признаках возможного инфаркта, которые могут появиться за несколько дней или неделю до развития острого состояния. Иногда дискомфорт человек ощущает в течение нескольких недель, передает Express.

Чаще всего острое нарушение коронарного кровообращения сопровождается болью в груди, которая может распространяться на спину, руки, живот, челюсть. Однако кардиологи также не рекомендуют игнорировать внезапно возникшие одышку и усталость.

"Двое пациентов из трех жалуются на такие симптомы за несколько дней или недель до сердечного приступа. Другие неочевидные признаки вероятного инфаркта - головокружение, тошнота, потливость", - пояснили специалисты.

Как пояснили в British Heart Foundation, любое нетипичное тревожное состояние требует обращения к врачу. В ожидании медиков специалисты посоветовали по возможности сохранять спокойствие.

Кардиологи напомнили, что самой полезной для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета, предполагающая употребление овощей, фруктов, цельнозернового хлеба, рыбы, минимального количества мяса.