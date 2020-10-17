Новая редакция закона о правительстве одобрена ко второму чтению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении президентский законопроект о правительстве и вынести его на рассмотрение палаты на 21 октября. Рекомендация комитет опубликована в думской базе.

Согласно одобренным в первом чтении нормам, будет установлен новый порядок формирования кабмина с учетом принятых поправок в Конституцию. Так, президент сможет назначить главу кабмина только после утверждения кандидатуры Госдумой. Министров-силовиков при этом президент назначает после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

Комитет, в частности, одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой кабмин должен будет рассматривать на заседаниях вопросы оказания финансовой помощи свыше 500 миллионов рублей. Ранее планировалось, что это будет 100 миллионов.

Авторами поправки стали глава думского комитета Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.