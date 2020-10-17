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17.10.2020 14:13
Рубрика: Общество

Определена главная опасность для жизни при коронавирусе

Текст: Ольга Игнатова

Ослабленный иммунитет - главный враг жизни и здоровью человека при коронавирусе, считает главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

Фото: iStock
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"Существует более 200 разновидностей ОРЗ и ОРВИ, поражающих наш дыхательный тракт, верхние дыхательные пути, а в случае осложнений - наши легкие. Коронавирусы тоже бывают разные, большинство - менее опасные, чем COVID-19. Многие из них вызывают обычную простуду, которая проходит в течение нескольких дней без специфичного течения, поэтому ранее отсутствовала необходимость в создании вакцины", - рассказал он в интервью, которое размещено на сайте Минздрава.

Академик напомнил, что до прихода COVID-19 самый большой вред здоровью человека наносил вирус гриппа. Сейчас к вирусам, которые поражают дыхательные пути, добавилась коронавирусная инфекция. Поэтому очень важно осенью сделать прививку от гриппа. Хаитов подчеркнул, что крайне важно сейчас и укреплять иммунитет. Ведь если иммунная система в порядке и нормально функционирует, то люди либо не болеют, либо легко переносят болезнь. По словам ученого, опыт показывает, что тяжело болели или умирали от коронавирусной инфекции люди со слабой иммунной системой, иммунодефицитом. На иммунную систему человека влияет множество факторов: стрессовые состояния, хронические инфекции, опухоли, ожоги. Также бывают первичные причины - врожденные генетические пороки, но они сейчас успешно диагностируются и лечатся.

Когда иммунитет начинает давать сбой, человек может это почувствовать. Например, он часто простужается (более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей). Для укрепления иммунитета рекомендуются препараты, изготовленные на основе доказательной медицины.

Академик отметил, что сейчас крайне важно строго соблюдать карантинные меры: маски, перчатки и избегать мест скопления людей. 90% заболевших сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. "В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса", - добавил Хаитов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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