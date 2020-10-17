Пять детских книг для осенних дождливых вечеров

Пока все радовались последним теплым солнечным денькам и много гуляли, собирая гербарии из разноцветных листьев, "РГ" подобрала пять добрых и поучительных, веселых и трогательных книг для маленьких читателей. Они раскрасят темные осенние, дождливые вечера и увлекут в удивительные путешествия любознательных непосед, фантазеров, неугомонных выдумщиков и их родителей.

Фото: Издательство "Альпина.Дети"

"Сердитый паук Рык", Тюлин Козикоглу и Седат Гиргин

Издательство "Альпина.Дети" запустило новую серию очаровательных детских книг с глубоким смыслом "Басни бабушки Лейлы". Бабушка Лейла - прапраправнучка знаменитого баснописца Лафантена, унаследовавшая редкий талант своего предка рассказывать поучительные, но добрые и веселые истории. А помогают ей ее необычные питомцы - паук, комар, кошка, собака, птица, рыбка, лягушка, мышь и ежик. Каждому из них предстоит многому научиться и понять, что мир не вертится только вокруг него, что вместе гораздо веселее, чем поодиночке.

Маленький читатель вместе с пауком Рыком научится контролировать свой гнев. Паук считал, что все друзья издеваются над ним: стоит только отвернуться, как приятели рвут в клочья его чудесную паутину. Рык уже мечтал навсегда избавиться от соседей, но вдруг понял, что никто не хотел ему вредить. Просто паутина была настолько тонкая, что друзья не замечали ее и случайно портили. Разобравшись в истинных причинах поступков друзей, Рык успокоился и нашел нестандартный выход из ситуации.

В других книжках серии малыш познакомится с вечно капризничающей кошкой, ленивой рыбкой и ежиком, который не соглашается ничего делать. А у родителей будет хороший повод поговорить о том, как стоит себя вести.

"Семь невысоких гномов", Нина Дашевская

Кто сказал, что таблица умножения - это только для школьников? В компании милых гномиков, пушистых семиглазых чудовищ и осьминожек, подбирающих себе ботинки, придуманных Ниной Дашевской и нарисованных Ольгой Швейцер, даже пятилетний малыш легко запомнит, что пятью пять будет двадцать пять.

Каждая новая страничка - это яркая увлекающая картинка и легко запоминающееся стихотворение, которое подружит малыша с цифрами. А что еще нужно, чтобы ребенок полюбил математику и с удовольствием готовился к школе.

"Доклад о медведях", Тира Хедер, Эва Тарле, перевод с английского Александра Тимохина

Отличный подарок для любознательных ребятишек. Издательство "Поляндрия" рекомендует эту книгу дошкольникам и младшим школьникам, но я почти убеждена, что добродушный белый медведь Олаф понравится и трехлетнему малышу, который хочет услышать, а точнее, увидеть правдивый рассказ о настоящих белых медведях.

Главной героине этой книжки-картинки Софи задали на дом узнать больше о полярных медведях. Что сразу же приходит на ум? Что они злые, живут на Северном полюсе и едят все, что найдут. Неожиданно в ее небольшой детской комнате появляется огромный медведь с добрыми глазами и предлагает Софи отправится в Арктику и узнать, как все устроено на самом деле. Она узнает, что дом полярного медведя - это целый мир, наполненный жизнью, приключениями и новыми друзьями. Оказывается, медведи любят слушать песни китов, мечтательно наблюдать за птицами и любоваться северным сиянием.

"Улиткины вперед", Валентина Дегтева

В семье Улиткиных есть папа, мама и 50 (да-да именно столько) детишек. В остальном это самая обычная семья, в которой каждое утро начинается с завтрака, потом дети собираются в школу, а после уроков все вместе отправляются на прогулку. И все было бы просто замечательно, если бы они везде не опаздывали. Хотя Улиткины очень-очень стараются все делать быстро. "Пока натягиваешь шапочку на одного, второй уже убежал. Пока сваришь компот, уже и сказку на ночь читать пора. И так каждый день. Но Улиткины все равно никогда никуда не опаздывают. Ведь главное, что они все вместе!".

Вот такую добрую историю Валентина Дегтева вместе с художницей Марией Коротаевой сочинили для новой серии фантастических книг для самых маленьких "Полосатый слон". Книги для самых маленьких не только прочитываются родителем, но и проигрываются. Именно эта интерактивность в малышовой литературе стала ключевой для это серии. Собранные здесь истории стирают грань между чтением и игрой - ребенок сможет не только слушать, но и разглядывать картинки, представлять себя на месте героев и помогать им выпутаться из непростых ситуаций.

"Самый необычный слон", Дэвид Макки

Самый необычный слон на свете - это пестрый как лоскутное одеяло слон Элмер. Конечно, он переживает из-за того, что не такой как все, и мечтает стать обычного серого цвета. Но когда он нашел способ посереть, выяснилось, что все его любят и ценят не за цвет, а за его веселый нрав, преданность, умение дружить, быть веселым и дарить радость другим. Это он поделится игрушкой с маленьким слоненком, раскрасит радугу и заставить целое стадо слонов подпрыгивать и покатываться от смеха.

Добрые и жизнерадостные истории про Элмера придумал английский писатель Дэвид Макки. Он же нарисовал невероятно красочные иллюстрации: цветные сказочные джунгли, выразительных животных и очаровательных слонов, которые восхищают и удивляют детвору по всему миру вот уже более 50 лет.