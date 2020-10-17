Политика запугивания и дипломатия принуждения приведут лишь к изоляции

Ранее, 14 октября, аналогичную позицию обозначила Южная Корея. В ходе 5-го стратегического экономического диалога США и Республики Корея южнокорейские чиновники отклонили беспардонную, граничащую по тону с приказом, просьбу Соединенных Штатов исключить Huawei из проектов развертывания сети нового поколения 5G в стране. Отказ объяснили тем, что бизнес занимается коммерцией и втягивать его в политику и дипломатию неприемлемо. Это как нельзя лучше демонстрирует, что на фоне глобальной интеграции внешняя дипломатия на основе запугивания и принуждения обречена на безоговорочный провал.

Тем более смехотворно, что американские политики, проявив свои все самые низменные качества, начали запугивать т. н. "китайской угрозой" другие страны, пытаясь посеять раздор между Китаем и международным сообществом. Однако международному сообществу уже давно ясно, кто является угрозой для мира и кто в действительности нарушитель глобальной стабильности.

В течение года госсекретарь США Майк Помпео во время своих визитов в Европу, на Ближний Восток и в Латинскую Америку не жалел ни времени, ни сил, чтобы очернять Китай при любом удобном случае и даже в совершенно неподходящей обстановке и не относящемся к нему контексте. Так, в начале этого месяца во время посещения Латинской Америки он резко потребовал от Суринама и Гвианы сделать выбор между Китаем и США - ответить, на чьей они стороне.

Несмотря на то, что некоторые страны из-за запугивания США сохраняют определенную осторожность в действиях, чтобы не разгневать Штаты, все больше стран делает разумный и смелый выбор. Находясь под жестким давлением США, президент Суринама Дези Боутерсе заявил, что выбора между двумя странами делать не собирается. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, говоря о теме 5G, подчеркнул, что Чехия - суверенное государство, и никаких реальных угроз безопасности со стороны Китая не видит. То же самое заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва привержена прагматичному подходу в отношениях с Вашингтоном и Пекином и не намерена дистанцироваться от той или другой стороны ради каких-либо интриг.

США действуют беспощадно и жестко в отношении не только своих геополитических и экономических конкурентов, но даже собственных союзников. Так, чтобы и далее продолжать сдерживать Россию и оказывать на нее давление, США пытаются сорвать проект газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, полностью игнорируя экономические и прочие интересы своего немецкого союзника. Американское правительство также то и дело вынуждает Японию и Южную Корею увеличить "плату за свою защиту" в том или ином виде. Подобных действий со стороны США огромное множество, их можно долго перечислять.

Что касается Ирана и Венесуэлы, то американские политики проводят в их отношении дипломатию принуждения, политику прямого давления и даже насилия. Хотя США уже давно вышли из соглашения по иранской ядерной программе, они грубо потребовали от Совета безопасности ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. А чтобы изолировать Венесуэлу, Майк Помпео посетил 4 соседних с Венесуэлой страны с целью уговорить их подавить и ввести в отношении нее санкции различного рода.

С различными международными организациями США также общаются, используя язык шантажа и угроз. После начала пандемии COVID-19 США многократно угрожали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), требуя от нее ведения "конструктивного регулирования", затем вышли из организации и всячески подрывали и подрывают международное противоэпидемическое сотрудничество ради того, чтобы скрыть неудачи собственного правительства в этой сфере.

После того, как Международный уголовный суд продолжил расследование военных преступлений США в Афганистане, Штаты объявили о введении санкций против чиновников суда, явно ставя свои собственные интересы выше норм международного права. Таким образом, именно американские политики, проводящие дипломатию принуждения, давно стали главными разрушителями международного порядка и мультилатерализма.

Все больше стран понимают, что разногласия и противоречия между Китаем и США заключаются не в спорах о власти и статусе, не в общественных режимах, а в отстаивании справедливости или распространении зла, в защите мультилатерализма или продвижении унилатерализма, в поддержке и развитии взаимовыгодного сотрудничества или в игре с нулевой суммой.

Очевидно, что любая страна, действительно стремящаяся к чистой и настоящей дипломатии и к справедливости, к взаимной выгоде и совместному развитию, сделает правильный выбор, который будет отвечать ее собственным национальным интересам. А также поможет обеспечению глобальной стабильности и защите международного права и миропорядка.