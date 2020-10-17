Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России

Американские спецслужбы в четверг, 15 октября, несколько часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне, подчеркивая, что допрос вышел за рамки обычных процедур.

Дипломаты отмечают, что россиянин прилетел в США снимать документальный фильм об Америке накануне президентских выборов. От журналиста потребовали открыть доступ ко всем электронным носителям, затем объяснить выложенную в открытом доступе информацию, включая сделанную россиянином прививку "Спутник V", а также переписку, связанную с журналистской деятельностью, говорится на странице посольства в Facebook.

Дипмиссия намерена потребовать от Госдепа объяснений в связи с данным инцидентом. Российская сторона расценивает произошедшее как грубую попытку властей США оказать давление на представителя прессы, "дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды".