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17.10.2020 09:14
Рубрика: Экономика

Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил государственную поддержку экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции.

Сегодня большая ее часть подлежит обязательной сертификации, а правительство покрывает субсидиями часть расходов, которые несут предприятия. До сих пор право на помощь имели только аграрии, занимающиеся поставками самостоятельно. Подписанным постановлением теперь на это смогут рассчитывать производители, работающие на внешних рынках через посредников.

Решение, подчеркивают в правительстве, поможет расширить число получателей господдержки и увеличит экспорт российского продовольствия.

Мишустин: России удалось обеспечить продовольственную безопасность
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