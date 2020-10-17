Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Пушкова, в то время как отдельные эксперты рассуждают о возможности союза Москвы и Анкары, Эрдоган не признает воссоединение Крыма с Россией.

"Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана - своя повестка дня. Ни о каком "союзе" речи и близко идти не может", - пояснил сенатор в Telegram.

В Турции и ранее звучали подобные высказывания. Так, летом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не признает "незаконную аннексию Крыма".

Между тем крымские татары осудили отказ Турции признать статус Крыма. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции.