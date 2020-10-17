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17.10.2020 16:50
Рубрика: Власть

Путин обсудил с саудовским принцем вакцину от коронавируса и энергоносители

Текст: Кира Латухина
Президент России провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии.
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

Недавно Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже говорили по телефону. В продолжение этой беседы они обстоятельно обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+.

Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону

Собеседники вновь подчеркнули готовность к тесной координации на данном направлении для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Контакты на различных уровнях будут продолжены.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Сокращение добычи нефти Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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