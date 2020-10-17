Путин обсудил с саудовским принцем вакцину от коронавируса и энергоносители

Президент России провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии.

Недавно Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже говорили по телефону. В продолжение этой беседы они обстоятельно обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+.

Собеседники вновь подчеркнули готовность к тесной координации на данном направлении для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Контакты на различных уровнях будут продолжены.