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17.10.2020 22:38
Рубрика: Спорт

"Реал" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Кадису"

Текст: Артур Нанян

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл на своем поле "Кадису" в матче шестого тура чемпионата Испании - 0:1. Это поражение стало первым для "королевского клуба" в нынешнем сезоне.

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Пропустив уже на 16-й минуте, "Реал" до конца первого тайма так и не пришел в себя. Если откровенно, хозяева не наиграли на гол. Более того - гости могли и во второй раз огорчить Тибо Куртуа, но им не повезло.

В перерыве главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сделал сразу четыре замены. Впрочем, одна из них была вынужденной: из-за травмы поле покинул капитан "сливочных" Серхио Рамос, участие которого в поединке следующего тура с "Барселоной" теперь под вопросом.

Во второй половине "Реал" активизировался и создал ряд опасных моментов. В перекладину попал Карим Бензема, из убойной позиции промахнулся Винисиус. А в концовке вышедший на замену Лука Йович забил мяч, но арбитры отменили его из-за положения вне игры.

Потерпев сенсационное поражение, "Реал" остался с десятью очками на первом месте, но его сумел догнать "Кадис". Столько же очков в активе еще и "Гранады".

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