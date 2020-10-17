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17.10.2020 09:20
Рубрика: Общество

Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве.

Фото: iStock
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272227", - рассказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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