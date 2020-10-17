Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По прогнозу синоптиков, с 21.00 субботы и до 15.00 воскресенья в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17-20 м/с, ночью и утром местами возможна гололедица. "В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, - сказал Бирюков. - На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей".

Заместитель Мэра сообщил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. При необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных мест улично-дорожной сети.

"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий, - отметил Петр Бирюков. - Информация направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах".

Глава Комплекса городского хозяйства призвал горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям также из-за ухудшения погоды следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию", - заключил он.