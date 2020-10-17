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17.10.2020 / 15:46
Текст: Сергей Бабкин

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве в ближайшие часы резко ухудшится погода. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение для столицы.

Фото: iStock
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Согласно прогнозам, ненастье начнется около 21.00.

Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь и мокрый снег. В ряде районов возможна гололедица.

В связи с этим МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и оперативно сменить резину на зимнюю.

По оценкам метеорологов, неблагоприятная погода сохранится до 15.00 воскресенья.

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