17.10.2020 / 15:46
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве в ближайшие часы резко ухудшится погода. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение для столицы.
Согласно прогнозам, ненастье начнется около 21.00.
Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь и мокрый снег. В ряде районов возможна гололедица.
В связи с этим МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и оперативно сменить резину на зимнюю.
По оценкам метеорологов, неблагоприятная погода сохранится до 15.00 воскресенья.