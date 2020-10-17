От коронакризиса меньше всего пострадают Воронеж и Смоленск

Новости

Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса 08:43
Названы возникающие за неделю до инфаркта симптомы 08:30
Власти Циндао за пять дней завершили тестирование всего населения на COVID-19 08:10
Минздрав: Большинство заболевших COVID-19 недавно вернулись с отдыха 07:15
Постпред РФ в Вене: США демонстрируют упрощенный взгляд на ситуацию с СНВ-3 06:43
Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах 06:14
Россиян призвали избегать бесконтрольного употребления антибиотиков 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 14:13
Рубрика: Экономика

От коронакризиса меньше всего пострадают Воронеж и Смоленск

Текст: Марина Трубилина
Влияние COVID-кризиса на городские бюджеты исследовал Центр городской экономики КБ "Стрелка". Эксперты выяснили, какие города более устойчивы к кризису, а какие рискуют потерять значительную часть доходов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Особенно сильно пострадали от пандемии предприятия сферы услуг, отмечается в исследовании. Поэтому преимущество в данной ситуации получили города, в экономике которых преобладают производство и b2b-сектор. Это, например, Воронеж и Самара среди городов-миллионников или Смоленск и Вологда среди крупных городов.

Фото: Александр Корольков
Борис Титов рассказал, как бизнесу пережить коронакризис

Доходы от НДФЛ, налога на прибыль и налога на совокупный доход могут колебаться в зависимости от экономической ситуации. В России как минимум 618 городов, где эти выплаты составляют более 50% доходов. Из-за этого в группе риска, к примеру, Мурманск и Тула. Выигрывают же сейчас города, опирающиеся на имущественные доходы (налог на землю, налог на имущество физических лиц, доходы от продажи и аренды имущества). Исследователи насчитали 346 таких городов, 35% всех проанализированных в работе.

Меньше других пострадают и те города, в доходах которых превалируют безвозмездные поступления из других бюджетов. Это, например, Грозный (70% безвозмездных поступлений от всех доходов), Курск (68%), Челябинск (66%). "Пока резервов вышестоящих бюджетов хватает на "спасение" таких городов (то есть на компенсацию недополученного объема собственных доходов за счет трансфертов), однако важно помнить, что объем безвозмездных поступлений не находится во власти муниципальных чиновников", - отмечают авторы исследования. Безвозмездные поступления поддерживают городские бюджеты в условиях кризиса, но зависимость от них способствует выживанию, а не устойчивому развитию, подчеркивают они.

Городские поселения в среднем оказались более уязвимы к падению доходов в кризис, чем городские округа, так как в их бюджете доля НДФЛ в среднем выше, чем в бюджете городских округов (26% против 19%).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Пандемия заставила промышленников перестраивать производство

Прямой зависимости между численностью населения и бюджетными рисками, связанными с пандемией, исследователи не обнаружили. Однако отмечают, что риски для городов-миллионников и крупных городов все же немного ниже, чем риски для городов меньшего размера: крупные города спасает разнообразная отраслевая структура бизнеса с высокой долей не сервисной экономики.

Среди крупнейших городов наиболее уязвимым к кризису, по мнению экспертов, оказался Омск, среди крупных - Мурманск, Сочи и Якутск. Лидерами в своих группах оказались также Уссурийск Приморского края, Фрязино из Подмосковья, Краснокаменск Забайкальского края, Нарьян-Мар Ненецкого АО, Удачный из Якутии.

Наименьший удар пандемия нанесет по Воронежу (крупнейшие города), Смоленску (крупные города), Каспийску из Дагестана, Снежинску из Челябинской области и Сунже из Ингушетии, Шали из Чечни, Южно-Сухокумску из Дагестана и городу Чермоз Пермского края.

В регионах Экономика Бизнес Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Смоленская область Смоленск ПФО Самарская область Самара СЗФО Вологодская область Вологда СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис