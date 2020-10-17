От коронакризиса меньше всего пострадают Воронеж и Смоленск

Влияние COVID-кризиса на городские бюджеты исследовал Центр городской экономики КБ "Стрелка". Эксперты выяснили, какие города более устойчивы к кризису, а какие рискуют потерять значительную часть доходов.

Особенно сильно пострадали от пандемии предприятия сферы услуг, отмечается в исследовании. Поэтому преимущество в данной ситуации получили города, в экономике которых преобладают производство и b2b-сектор. Это, например, Воронеж и Самара среди городов-миллионников или Смоленск и Вологда среди крупных городов.

Доходы от НДФЛ, налога на прибыль и налога на совокупный доход могут колебаться в зависимости от экономической ситуации. В России как минимум 618 городов, где эти выплаты составляют более 50% доходов. Из-за этого в группе риска, к примеру, Мурманск и Тула. Выигрывают же сейчас города, опирающиеся на имущественные доходы (налог на землю, налог на имущество физических лиц, доходы от продажи и аренды имущества). Исследователи насчитали 346 таких городов, 35% всех проанализированных в работе.

Меньше других пострадают и те города, в доходах которых превалируют безвозмездные поступления из других бюджетов. Это, например, Грозный (70% безвозмездных поступлений от всех доходов), Курск (68%), Челябинск (66%). "Пока резервов вышестоящих бюджетов хватает на "спасение" таких городов (то есть на компенсацию недополученного объема собственных доходов за счет трансфертов), однако важно помнить, что объем безвозмездных поступлений не находится во власти муниципальных чиновников", - отмечают авторы исследования. Безвозмездные поступления поддерживают городские бюджеты в условиях кризиса, но зависимость от них способствует выживанию, а не устойчивому развитию, подчеркивают они.

Городские поселения в среднем оказались более уязвимы к падению доходов в кризис, чем городские округа, так как в их бюджете доля НДФЛ в среднем выше, чем в бюджете городских округов (26% против 19%).

Прямой зависимости между численностью населения и бюджетными рисками, связанными с пандемией, исследователи не обнаружили. Однако отмечают, что риски для городов-миллионников и крупных городов все же немного ниже, чем риски для городов меньшего размера: крупные города спасает разнообразная отраслевая структура бизнеса с высокой долей не сервисной экономики.

Среди крупнейших городов наиболее уязвимым к кризису, по мнению экспертов, оказался Омск, среди крупных - Мурманск, Сочи и Якутск. Лидерами в своих группах оказались также Уссурийск Приморского края, Фрязино из Подмосковья, Краснокаменск Забайкальского края, Нарьян-Мар Ненецкого АО, Удачный из Якутии.

Наименьший удар пандемия нанесет по Воронежу (крупнейшие города), Смоленску (крупные города), Каспийску из Дагестана, Снежинску из Челябинской области и Сунже из Ингушетии, Шали из Чечни, Южно-Сухокумску из Дагестана и городу Чермоз Пермского края.