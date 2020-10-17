Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств

Городские службы приступили к проведению дезинфекции открытых пространств, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача Москвы даны указания органам исполнительной власти, балансодержателям территорий и объектов о проведении работ по дезинфекции открытых пространств, за исключением улично-дорожной сети, - отметил Петр Бирюков. - Главная цель этих мероприятий - профилактика распространения коронавирусной инфекции".

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты.

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на регулярной основе специальными дезинфицирующими препаратами будут обрабатываться наружные поверхности зданий медучреждений, подстанций скорой и неотложной медицинской помощи, жилых домов, детских образовательных учреждений, вузов, административных зданий.

"Городские службы проводят дезинфекцию в местах массового скопления людей - возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта, - отметил Петр Бирюков. - Обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки".

Дезинфицируются общественные туалеты, МФЦ, торговые центры, реализующие продовольственные товары, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения, объекты по обращению с отходами.

"При проведении мероприятий применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил заместитель мэра.