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17.10.2020 11:38
Рубрика: Общество

Под Смоленском найдено захоронение жертв преступлений нацистов

Текст: Элина Труханова

В Смоленской области возбуждено уголовное дело после обнаружения захоронения жертв военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Место захоронения мирного населения, расстрелянного в период оккупации Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками, на основании архивных данных обнаружили сотрудники отдела криминалистики регионального СУ СК и поисковики отряда "Боец". Судмедэкспертиза показала, что найденные во время раскопок останки принадлежат не менее семи взрослым людям, давность захоронения которых составляет от 50 до 100 лет. На останках есть повреждения, в том числе от огнестрельного оружия.

- Согласно историческим данным, с 1941 по 1943 годы этот противотанковый ров немецкое командование и комендатура превратили в место постоянных массовых расстрелов военнопленных и мирных граждан, - рассказали в СУ СК РФ по Смоленской области. - Здесь было казнено не менее трех тысяч человек, включая стариков и детей.

Работа на месте массового захоронения мирных граждан продолжается.

На территории Смоленской области реализуется всероссийский проект "Без срока давности", цель которого - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

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