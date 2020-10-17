В Иванове произошел пожар в цехе по производству перчаток

В Иванове ликвидировано возгорание в цехе по выпуску перчаток.

По информации ГУМЧС по Ивановской области, сообщение о пожаре на улице Зверева, 22, областного центра поступило в центр управления в кризисных ситуациях 17 октября в 07:30.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 07:33 происходило горение кровли перчаточного цеха, - сообщили в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвовали 53 человека и 17 единиц техники. В 08:29 было объявлено о локализации очага пожара, в 08:55 - о его ликвидации. В результате ЧП оказалось повреждено 700 квадратных метров площади цеха. Причины возгорания выясняются.

Как информирует ТАСС, завод имени Г. К. Королева, где горел цех по производству перчаток, основан в 1931 году и выпускает технологическое оборудование для первичной обработки льна и шерсти, запасные части для текстильной и легкой промышленности.