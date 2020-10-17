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17.10.2020 14:21
Рубрика: Происшествия

В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов

Текст: Михаил Фалалеев

Двое приезжих из Самарской области решили сделать памятные снимки в столице. Но не на Красной площади или, скажем, в Парке Победы. Они залезли на 84-й этаж башни "Федерация", воспользовавшись невнимательностью сотрудника службы охраны.

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В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что в межрайонный отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному административному округу столицы поступил сигнал "тревога" из башни "Федерация", расположенной в Московском международном деловом центре "Москва-сити".

Прибывшим росгвардейцам сотрудник службы охраны здания сообщил, что по камерам наблюдения заметил посторонних на 84-м этаже высотки.

Через несколько минут при обследовании здания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали нарушителей. Ими оказались двое жителей Самарской области. Они пояснили росгвардейцам, что проникли в здание чтобы пофотографировать с крыши виды Москвы.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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