В Тульской области запретили массовые мероприятия

В Тульской области введены дополнительные меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения в региональное законодательство внес губернатор Алексей Дюмин.

В частности, с 19 октября до 31 декабря на территории области будет запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек.

- В данном случае запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях, - подчеркнули в правительстве Тульской области.

Также с 00:00 до 7:00 запрещена деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке-клубов, а также работа организаций общественного питания (кроме дистанционной торговли и самовывоза).