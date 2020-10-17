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17.10.2020 14:18
Рубрика: Власть

Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей

Текст: Александр Мелешенко

Более 70 москвичей оштрафованы на общую сумму более миллиона рублей из-за того, что они в течение трех дней после возвращения из-за границы не внесли результаты тестирования на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотрбенадзора.

Фото: iStock
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови

В ведомстве напомнили, что сделать ПЦР-тест в Москве можно не только в аэропортах, но и бесплатно в городских поликлиниках. Тем не менее, более 2 процентов горожан, вернувшихся с 1 августа с отдыха за рубежом, не предоставили данные о тестировании.

Им направили 2179  уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Протоколов составлено уже 1515, наказание предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, а если по вине нарушителя заболели другие люди, то от 150 до 300 тысяч рублей.

"Решения принимает суд,  в связи с этим административные материалы в отношении 955 граждан направлены в районные суды, - рассказали в Роспотребнадзоре. - По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 23 тысячи 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний".

В ведомстве напомнили, что сделать тест в течение трех дней после возвращения из-за границы должны не только взрослые, но и дети.

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