Зачем ремонтировать плотины на малых реках

Мало кому известная речка Теза в Ивановской области - приток Клязьмы - еще 30 лет назад была важной транспортной артерией. На окрестных полях колхозы выращивали и собирали огромный урожай овощей - весомые кочаны капусты до сих пор растут в крестьянских огородах. Тогда всю продукцию отправляли на баржах - с дорогами в тех местах, не считая больших трасс, - до сих пор все очень относительно. Еще в 1830-х годах здесь была построена система из пяти шлюзов. В годы наибольшей нагрузки они пропускали до 6 тысяч судов в год, кроме барж ходили пассажирские теплоходики. Однако в 1990-х местные аграрии остались не у дел - выращивать овощи в зоне рискованного земледелия оказалось нерентабельно. Поля заросли березой и кустами, а гидротехнические сооружения начали понемногу ветшать. Поскольку необходимость проводить суда по Тезе отпала, поначалу была идея разобрать все плотины и вернуть реку в дикое состояние.

"Без малого два века работы шлюзованной системы изменили гидрологию и экологию всей прилегающей местности, - объяснила начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений ФГБУ "Верхне-волжскводхоз" Галина Зотова. - Подпертая плотинами река подняла уровень грунтовых вод, в том числе и в колодцах, повлияла на растительность в бассейне реки. Для местных жителей это все играет огромную роль. В бьефе перед самыми нижним шлюзом №1 организован забор воды для города Шуи, а там живут 70 тысяч человек. Еще от 6 до 10 тысяч человек остаются в деревнях, расположенных вдоль Тезы. И если бы мы отказались от регулирования на этой реке, они бы все остались без питьевой воды".

В рамках федеральной программы "Вода России" весь каскад шлюзов на Тезе был полностью реконструирован. Стоимость завершившихся работ превысила 517 млн рублей. Это цена, в которую обошелся доступ 80 тысяч человек к качественной питьевой воде.

"Все работы по реконструкции четырех гидроузлов завершены, они приведены в соответствие с современными требованиями, - рассказала консультант ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" Юлия Максимова. - Пятый деревянный гидроузел до сих пор в рабочем состоянии, он сохранен как уникальный объект культурного наследия. В дополнение к нему должен прийти современный объект, ведется предпроектная подготовка. При этом вся шлюзовая система способна при необходимости пропускать суда".

На самом деле, в верхнем деревянном шлюзе №5 вместо верхних ворот в судовой камере сейчас установлена глухая стенка. Впрочем, как уверяет главный инженер филиала ФГБУ "Центррегионводхоз" Екатерина Осипова, на ее месте можно спокойно установить ворота. Все дело в том, чтобы вернуть на Тезу судоходство. Это возможно, такие разговоры уже идут. Возить грузы на баржах больше необходимости нет, а вот туристические теплоходики и катера вполне могут снова перебираться из бьефа в бьеф одной из старейших в России систем шлюзов.

Завершенная реконструкция растянулась больше чем на десять лет. Первая часть каскада была сдана еще в 2009 года. Завершить все работы удалось только сейчас.

После завершения реконструкции шлюзованную систему на Тезе собираются развивать - сейчас идет подготовка документов для строительства шестой ступени каскада - выше деревянного пятого шлюза. Если идея о его создании будет поддержана, то появится возможность не только более точно регулировать расход воды и в паводки, и в межень, но и обеспечить возможность движения судов еще дальше от устья реки.

У шлюзов на Тезе есть и еще одна очень важная роль. Каждый из них дает работу четверым дежурным смотрителям, примерно такому же количеству охранников и еще некоторому количеству технического персонала, занятого на обслуживании сооружений. И пусть зарплаты на шлюзах невелики даже по меркам Ивановской области, стабильный доход для жителей сел и деревень очень важен. Именно он помогает людям оставаться здесь и дальше, спасая эти красивейшие места от запустения.