В Чите бывшего прокурорского работника обвиняют в изнасиловании

В Чите под суд пойдет 45-летний мужчина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

"По данным следствия, в мае 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою сожительницу, избил ее и изнасиловал", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее обвиняемый работал в органах прокуратуры, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2020 года. Ему грозит до шести лет лишения свободы.