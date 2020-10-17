В двух населенных пунктах Хабаровского края ввели карантин из-за АЧС

В Хабаровском крае зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней (АЧС). В городе Бикин и селе Лесопильное Бикинского района распоряжением главы региона введен карантин, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Специалисты приступили к ликвидационным мероприятиям. В двух хозяйствах изъято поголовье свиней, которое подлежит уничтожению. В эпизоотических очагах будет проведена трехэтапная дезинфекция помещений и прилегающей территории, - отметили в краевом управлении ветеринарии.

Напомним, что после снятия карантина в селе Свечино Хабаровского района в Хабаровском районе не было действующих очагов АЧС.

В крае продолжается выплата материальной помощи сельскохозяйственным организациям, а также владельцам личных подворий, которые лишились поголовья из-за ликвидации очагов африканской чумы свиней. В краевом управлении ветеринарии сообщили, что с заявлениями обратился 141 человек. Выплаты пока получили 82 заявителя.