Василий Орлов: Лечащиеся дома от ковид получат лекарства бесплатно

- Одна из причин, по которой заболевшие люди требуют, чтобы их положили в больницу, - дорогие лекарства. Мы выделяем средства министерству здравоохранения, чтобы те, кто болеет коронавирусом в легкой форме и может лечиться амбулаторно, мог получить препараты и медицинское сопровождение на дому. Лекарства мы будем предоставлять, - прокомментировал глава региона.

На прошедшей неделе в Приамурье зарегистрировано 396 случаев COVID-2019, что на 39 процентов выше показателей предыдущего периода (285 случаев).

- На протяжении последней недели подъем заболеваемости отмечается в Тынде, Райчихинске, Магдагачинском районе, Благовещенском районе, в Свободном, Зее, Благовещенске, - сообщила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. - Нарастающим итогом в области зафиксировано 5068 случаев. Показатель заболеваемости составляет 641,5 на 100 тысяч населения при среднем по Дальнему Востоку 988,7.

По информации областного минздрава, на лечении в медорганизациях находится 2271 пациент с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении - 980, на амбулаторном - 1291. У большинства из них - 1770 человек, или 78 процентов, - болезнь протекает в легкой форме. На аппарате ИВЛ находятся 14 пациентов с COVID.

- Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией развернуто девять инфекционных стационаров на 1190 коек. Свободный коечный фонд составляет 21,2 процента, - рассказала и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Оперативный штаб принял решение выделить около 9 миллионов рублей на оснащение кислородным оборудованием еще одного инфекционного госпиталя в Благовещенске - в детской горбольнице. Кроме того, порядка трех миллионов направят на пошив многоразовых защитных костюмов для станции скорой медицинской помощи.

Учитывая осложнение эпидемиологической ситуации, глава минздрава предложила приостановить проведение профилактических осмотров и диспансеризации в медицинских учреждениях.

На оперативном штабе рассмотрены и другие меры, призванные минимизировать риски распространения СOVID-19 в период, когда отмечается рост заболеваемости коронавирусом и сезонными респираторными инфекциями.

- Общественный транспорт - это одна из зон риска, - напомнил губернатор. - Необходимо усилить те меры по обработке транспорта, которые применялись весной. Надо также изучить потоки пассажиров - куда едут люди в часы пик. Посмотреть, в каких организациях можно изменить время начала работы, чтобы люди не толпились в автобусах.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, до половины пассажиров не используют или используют неправильно маски при проезде в транспорте, до 34 процентов заболевших, возможно, инфицировались во время поездок.

Очагами распространения коронавируса стали образовательные учреждения: за прошедшую неделю зарегистрировано 34 точки COVID-19, контактных лиц в них - 462. 58 классов переведены на дистанционное обучение. Продолжает расти число заболевших работников образования, за последнюю неделю зарегистрировано 30 случаев.

- Анализ данных за последние две недели по-прежнему свидетельствует о вовлечении в эпидпроцесс трудоспособного населения с 30 до 64 лет - 62,4 процента, при этом из эпиданамнеза следует возможное инфицирование по месту работы у 25,4 процента заболевших, - констатировала главный санитарный врач региона Ольга Курганова. - Стремительное распространение заболеваемости среди офисных работников настораживает и свидетельствует о невыполнении мер профилактики.

Помимо этого при проведении эпидемиологических расследований все чаще устанавливаются факты, свидетельствующие о том, что больные COVID, накануне выявления или будучи уже заразными, участвовали в семейных торжествах, которые проходили в кафе и ресторанах.

Для снижения заболеваемости оперативный штаб разработал ряд дополнительных мер.

Решено провести медикаментозную профилактику COVID-2019 среди педагогического состава дошкольных и общеобразовательных учреждений в возрасте старше 50 лет.

Предложено ввести ограничительные мероприятия в организациях общественного питания, расположенных на территории Благовещенска, Свободного, Тынды, Шимановска, Зеи, Белогорска: одновременная максимальная заполняемость посадочных мест в зале не более, чем на 50 процентов, посадка за одним столом не более десяти посетителей, "входной фильтр" с контролем температуры тела посетителей, отказ в допуске лицам с повышенной температурой, запрет работы развлекательных, танцевальных и кальянных зон.

Главам муниципальных образований предложено проработать с крупными работодателями возможность перехода на гибкий график работы, исключающий скопление сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного (рабочего) времени и отдыха. Руководителям муниципалитетов рекомендовано увеличить количество общественного транспорта в часы пиковой нагрузки.