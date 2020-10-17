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17.10.2020 18:52
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обыграл "Уфу" и поднялся на третье место

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" одержал четвертую победу подряд. В матче 11-го тура Премьер-лиги "красно-зеленые" обыграли на своем поле "Уфу" со счетом 1:0.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Эта встреча была дебютной для уфимцев при новом главном тренере - бывшем наставнике "Локомотива" Рашиде Рахимове. В отличие от большинства предыдущих матчей в нынешнем сезоне, "Уфа" довольно-таки дисциплинированно действовала в обороне. Но все же набрать очки команда не сумела.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Все решил гол Гжегожа Крыховяка на 67-й минуте. К слову, поляк отличился после передачи новичка "железнодорожников" Зе Луиша, вышедшего на замену. Для Крыховяка этот гол стал вторым в текущем сезоне.

В турнирной таблице "Локомотив", как минимум на сутки, поднялся на третью строчку. В активе команды Марко Николича 21 очко, что на два больше, чем у ЦСКА. Армейцам завтра предстоит дерби против "Динамо". Что касается "Уфы", то она осталась на предпоследнем 15-м месте (6 очков).

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