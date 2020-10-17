В Саратове завели дело на мать, выбросившую в окно детей

Трагедия произошла в субботу около 14.00 в Заводском районе Саратова. Из хрущевки, расположенной на Ново-Астраханском шоссе, с окна четвертого этажа местная жительница выбросила своих дочерей пяти и восьми лет. Детей обнаружил прохожий и вызвал помощь.

СУ СК по Саратовской области возбудило уголовное дело за покушение на убийство двух малолетних.

Как сообщили следователи, девочки госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Подозреваемая в преступлении женщина также была доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным у нее ножевое ранение, которое она могла сама себе нанести. Ее палату охраняют сотрудники полиции.

На месте происшествия работают лучшие криминалисты региона. Работу следственной группы координирует руководитель СУ СК по Саратовской области Анатолий Говорунов.

Причины трагедии устанавливаются.