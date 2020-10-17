В Уфе три человека стали жертвами пожара в многоэтажке

Вечером 17 октября в Уфе пожарные вынесли из горящей квартиры и передали работникам скорой помощи трех человек, но позднее врачи констатировали смерть этих людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, пожар начался в двухкомнатной квартире 20-этажного дома, расположенного по адресу улица Рыльского,12. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС около 18 часов по московскому времени. На место направили силы и средства спасателей по повышенному рангу пожара.

Сильный дым шел из квартиры на 16-м этаже. Звено газодымозащитной службы вскрыло дверь. Выяснилось: горели домашние вещи на площади около шести квадратных метров. Пожарные подали ствол на тушение и вынесли из этой квартиры двух женщин и одного мужчины, находившихся без сознания.

- Звеньями газодымозащитной службы спасены 25 человек, в том числе пять детей. Также из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы 60 человек, из них 12 детей, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

Локализовали пожар буквально через 15 минут, а вскоре ликвидировали и открытое горение.

Сейчас устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Региональный следком начал доследственную проверку.