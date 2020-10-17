На Западную вершину Эльбруса поднялись трое всадников из Кисловодска

Новости

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге 16:45
Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии 16:44
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 15:24
В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней 14:50
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек 14:35
В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов 14:21
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей 14:18
Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 15:58
Рубрика: Общество

На Западную вершину Эльбруса поднялись трое всадников из Кисловодска

Текст: Татьяна Павловская

Восхождение на Западную вершину Эльбруса совершили на лошадях карачаевской породы трое всадников из Кисловодска. Как рассказали в пресс-службе администрации города-курорта, погодные условия были суровыми. Однако, преодолевая ветер и пургу, всадники Таулан и Рустам Ачабаевы, которые возрождают традиции высокогорных переходов на лошадях, поднялись на высоту 5 642 метра.

Фото: Генштаб КР
Военные альпинисты совершили восхождение на пик Ленина в Киргизии

Эльбрус включен в список семи высочайших гор Земли. Главные опасности здесь - ледниковые трещины и погодные условия, которые меняются в считанные минуты. Люди испытывают гипотермию, а разреженность воздуха в горах вызывает у лошадей кислородное голодание. По воспоминаниям защитников перевалов Северного Кавказа, во время войны вьючные лошади шатались и падали, не выдерживая трудных условий высокогорья. В 1965 была попытка совершить переход через перевал, но на пути встал снег: лошади остановились и дальше уже не шли. Конникам пришлось спустить с горы.

Традицию подниматься на лошадях на самую высокую гору Европы в Кисловодске возродили в 1998 году. А 18 августа 1999 года, в 170-ти летний юбилей со дня первого восхождения легендарного конника Хиллара Хачирова, была покорена вершина Эльбруса. Затем традиция восхождения прервалось более чем на 20 лет. И вот теперь стараниями энтузиастов она вновь возродилась.

Как рассказали в мэрии Кисловодска, в этом году прошло пятое восхождение на лошадях карачаевской породы, приспособленных к горным условиям.

"Их копыта твердо ступают по ледниковым тропам, - говорят участники восхождения. - Это выносливые и надежные лошади. Благодаря им, нам удалось подняться с Южной на Западную вершину Эльбруса.

"Они наши надежные спутники, благодаря им удалось установить очередной рекорд - подняться с Южной на Западную вершину Эльбруса, - поделились участники восхождения.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть