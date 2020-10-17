На Западную вершину Эльбруса поднялись трое всадников из Кисловодска

Восхождение на Западную вершину Эльбруса совершили на лошадях карачаевской породы трое всадников из Кисловодска. Как рассказали в пресс-службе администрации города-курорта, погодные условия были суровыми. Однако, преодолевая ветер и пургу, всадники Таулан и Рустам Ачабаевы, которые возрождают традиции высокогорных переходов на лошадях, поднялись на высоту 5 642 метра.

Эльбрус включен в список семи высочайших гор Земли. Главные опасности здесь - ледниковые трещины и погодные условия, которые меняются в считанные минуты. Люди испытывают гипотермию, а разреженность воздуха в горах вызывает у лошадей кислородное голодание. По воспоминаниям защитников перевалов Северного Кавказа, во время войны вьючные лошади шатались и падали, не выдерживая трудных условий высокогорья. В 1965 была попытка совершить переход через перевал, но на пути встал снег: лошади остановились и дальше уже не шли. Конникам пришлось спустить с горы.

Традицию подниматься на лошадях на самую высокую гору Европы в Кисловодске возродили в 1998 году. А 18 августа 1999 года, в 170-ти летний юбилей со дня первого восхождения легендарного конника Хиллара Хачирова, была покорена вершина Эльбруса. Затем традиция восхождения прервалось более чем на 20 лет. И вот теперь стараниями энтузиастов она вновь возродилась.

Как рассказали в мэрии Кисловодска, в этом году прошло пятое восхождение на лошадях карачаевской породы, приспособленных к горным условиям.

"Их копыта твердо ступают по ледниковым тропам, - говорят участники восхождения. - Это выносливые и надежные лошади. Благодаря им, нам удалось подняться с Южной на Западную вершину Эльбруса.

"Они наши надежные спутники, благодаря им удалось установить очередной рекорд - подняться с Южной на Западную вершину Эльбруса, - поделились участники восхождения.