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17.10.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали боевика

Текст: Руслан Мельников
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Назрани в результате спецоперации сотрудники силовых структур ликвидировали боевика.

В Ингушетии под автомобилем сработало взрывное устройство

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии, ликвидированный боевик находился в розыске. Он являлся уроженцем этой республики.

Также сообщается, что злоумышленник передвигался на автомобиле "Жигули".

Кроме того, стало известно о взорванной машине в зоне спецоперации. Подробности не сообщаются.

Информация является предварительной. Агентство отмечает, что официального подтверждения случившегося пока не поступало.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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