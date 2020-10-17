В Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали боевика

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В Назрани в результате спецоперации сотрудники силовых структур ликвидировали боевика.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии, ликвидированный боевик находился в розыске. Он являлся уроженцем этой республики.
Также сообщается, что злоумышленник передвигался на автомобиле "Жигули".
Кроме того, стало известно о взорванной машине в зоне спецоперации. Подробности не сообщаются.
Информация является предварительной. Агентство отмечает, что официального подтверждения случившегося пока не поступало.