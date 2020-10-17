В Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали боевика

В Назрани в результате спецоперации сотрудники силовых структур ликвидировали боевика.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии, ликвидированный боевик находился в розыске. Он являлся уроженцем этой республики.

Также сообщается, что злоумышленник передвигался на автомобиле "Жигули".

Кроме того, стало известно о взорванной машине в зоне спецоперации. Подробности не сообщаются.

Информация является предварительной. Агентство отмечает, что официального подтверждения случившегося пока не поступало.