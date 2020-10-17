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Рубрика: Происшествия

СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил о задержании главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области. Чиновника заподозрен в мошенничестве на огромную сумму - более 700 миллионов рублей.

О громком задержании сообщил отдел по расследованию особо важных дел СК по Ленинградской области. В ведомстве говорят о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Фото: iStock
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Вот что рассказала корреспонденту "РГ" Мария Добрынина, представитель Северо-Западного СК на транспорте.

"Подозреваемый, являясь должностным лицом, совместно с председателем комитета финансов Администрации МО "Выборгский район" и иными лицами, обманули подчиненных сотрудников. Они взяли документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий в Выборге, которые в действительности не выполнялись, организовали их оплату за счет средств местного бюджета. Чиновники перевели на счета подконтрольных юридических лиц больше 700 миллионов рублей", - пояснила представитель ведомства.

Похищенные деньги, по заверениям СК, чиновники распределили между собой.

По этому делу следователи регионального управления СК совместно ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски дома и на работе главы администрации.

Чиновник задержан. В ведомстве надеются, что сегодня суд Приморского района выберет ему меру пресечения. СК ищет соучастников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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