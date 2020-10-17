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17.10.2020 13:10
Рубрика: Культура

В Калининграде наградят лучших органистов года

Текст: Евгения Кривицкая
В легендарном Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде 17 октября состоится торжественный вечер - открытие XII Международного фестиваля "Шедевры мировой классики", хит-парад и церемония награждения лауреатов первой всероссийской премии "Органист года".
Фото: Евгения Кривицкая Фото: Евгения Кривицкая
Фото: Евгения Кривицкая

Осенний Калининград красиво окрашен в золотисто-бордовые тона. И именно в такой цветовой гамме встречает гостей города баннер на Медовом мосту, ведущему к Кафедральному собору. На афише - известные российские органисты, которые сегодня будут выступать.

Фото: Reuters
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"Символично, что первая церемония проходит в Калининградском соборе по приглашению Веры Таривердиевой, на самом большом органе России. Лауреаты премии получат возможность в течение предстоящего сезона выступить на престижных концертных площадках и инструментах, среди которых особое место занимает исторический орган Большого зала Московской консерватории. Здесь 20 октября 2020 года также пройдет гала-концерт под названием "Лучшее для органа" и выступят победители премии", - рассказал профессор Александр Соловьев, президент Фонда творческих инициатив.

Проект, родившийся в период самоизоляции, по замыслу его учредителей, должен поддержать артистов в непростое время, которое переживает сейчас культура во всем мире.

Фото: Евгения Кривицкая

Первыми лауреатами новой премии в разных номинациях стали хорошо известные российской публике артисты: Даниэль Зарецкий, завкафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории - в номинации " За вклад в профессию", Лада Лабзина, главный органист концертного зала "Зарядье" - в номинации "Персона", Денис Писаревский (Москва), композитор и органист - в номинации "Дебют сезона", Тимур Халиуллин, солист Белгородской государственной филармонии - в номинации "За самую оригинальную и концептуальную программу".

Специальными призами и дипломами отмечены: Евгений Авраменко (Калининград), Андрей Бардин (Красноярск), Хироко Иноуэ (Калининград), Наталия Летюк (Москва), Лилия Печенкина (Санкт-Петербург).

Лауреатам и призерам будут вручены призы: изображение органного фасада в виде ладони и сертификаты на концерты в течение текущего сезона.

Справка "РГ"

Всероссийская премия "Органист года" учреждена Фондом развития творческих инициатив, Российским музыкальным союзом и журналом "Музыкальная жизнь". Партнерами премии выступили Челябинская и Омская филармонии, Московская консерватория имени П.И. Чайковского, Фонд "Искусство добра", радиостанция "Орфей".

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