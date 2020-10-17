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17.10.2020 14:00
Рубрика: Общество

К Новому году в сочинских отелях забронировано 90 процентов мест

Текст: Татьяна Павловская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К зимнему сезону в отелях Сочи забронировано 90 процентов мест. Об этом глава города-курорта Алексей Копайгородский сообщил в ходе онлайн-совещания на тему "Развитие индустрии туризма в Российской Федерации".

Фото: iStock
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- Уже сейчас к зимнему курорту в городе наблюдается тенденция, что 87-90% всех отелей выкуплены. Это касается и Красной Поляны, и нижней части нашего города. Поэтому мы видим и чувствуем, что будет очень серьезный зимний курортный сезон. И город к этому готов, - заверил Алексей Копайгородский.

По его словам, среднемесячная загрузка средств размещения в городе начиная с июня составила 95 процентов. Как писала "РГ", в зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тысяч человек, что на три процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом больше всего отдыхающих побывали в Сочи, который по результатам недавнего исследования онлайн-сервис Biletix назван лучшим российским курортом. Опрос проводился среди 1500 пользователей.

В настоящее время на прием гостей в Сочи работает около 1,7 тысячи средств размещения. Причем в этом году на курорте сложилась не совсем обычная ситуация для осеннего сезона - в октябре аэропорт работает на полную мощность, отели почти полностью загружены, а отдыхающие активно купаются и загорают. Что касается предстоящей зимы, то из-за повышенного спроса и отсутствия альтернативного отдыха стоимость новогодних туров на курорты Красной Поляны в Сочи в среднем уже возросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

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