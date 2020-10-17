Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре

По итогам рабочей поездки в Краснодар 1 сентября и общения с молодыми учеными и предпринимателями премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам и ведомствам:

- Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфин и регионы должны до 16 ноября продумать финансирование строительства лабораторий и производственных цехов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием в рамках развития центров молодежного инновационного творчества;

- в этот же срок Минобрнауки, Минпромторг, Минэкономразвития, Российский экспортный центр и Агентство стратегических инициатив оценят возможность поддержки вузов при регистрации за рубежом результатов интеллектуальной деятельности;

- от Минцифры, Минэкономразвития, Минфина и Агентства стратегических инициатив до 1 ноября ожидают предложений по ускорению IT-стартапов за счет средств национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

- Минфин и Минобрнауки до 15 декабря должны профинансировать строительство корпуса общежития для Кубанского государственного университета.