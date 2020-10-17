Проблемой Эрдогана назвали в Крыму непризнание полуострова частью РФ

В Госсовете Крыма считают ничего не значащими и дежурными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса полуострова на переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовета РК уверен Ефим Фикс.

- Если Эрдоган не хочет признавать российский статус Крыма - это его, а не наша проблема, - уверен Ефим Фикс. - Мы являемся составной частью Российской Федерации, и Эрдоган здесь совершенно ни при чем. Его позиция конечно удивительная и перечеркивающая современные геополитические реальности, но я уверен, что придет время, и Турция Крым российским признает.

По мнению Фикса, желание Турции и Украины угождать друг другу в некоторых внешнеполитических вопросах ничуть не должно беспокоить крымчан. "Непризнание Крыма - это их личное мнение, личная позиция и не более того", - подчеркнул вице-спикер.

Также в Госсовете видят очевидное противоречие в звучащем одновременно отказе признавать российский Крым и намерении "поддерживать крымских татар". Ведь подавляющее большинство крымскотатарского народа в 2014 году высказалось за воссоединение с Россией, а значит, поддержка "крымскотатарских братьев", как выразился Эрдоган, должна заключаться как раз-таки в признании нынешнего статуса полуострова.

Впрочем, не исключено, что своей позицией в крымском вопросе Эрдоган пытается увеличить роль и значимость Турции в спорных моментах в отношениях с Россией, например, в нагорно-карабахском конфликте.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым регионом РФ и будет вместе с Киевом поддерживать крымских татар.