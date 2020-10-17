В Астрахани после капремонта заработал центр морской и физической подготовки ЦСКА. На церемонию его открытия прилетел статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков. Он напомнил, что этот объект имеет интересную историю, отмеченную многими победами на всероссийских и международных соревнованиях.

"Реконструкция плавательного комплекса, я думаю, послужит дальнейшему развитию физической культуры и спорта не только в Каспийской флотилии, но и в целом в городе Астрахани", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что военное ведомство развивает спорт в Вооруженных силах, в том числе совершенствует физкультурно-спортивную инфраструктуру. "Это важная задача, это непростая задача, это финансовоемкая задача, - отметил Панков. - Но мы стараемся последовательно ее решать, год от года, объект от объекта улучшая и развивая спортивную инфраструктуру нашей российской армии".

Строительство новой чаши бассейна и капитальный ремонт плавательного комплекса в Астрахани - это часть масштабной программы по модернизации военных спортивных объектов. В Минобороны РФ напомнили, что в прошлом году был реконструирован стадион филиала ЦСКА в Ростове-на-Дону. Продолжается строительство конноспортивного комплекса и международной сухопутной полосы препятствий в спортивном центре ЦСКА в Ватутинках. В Санкт-Петербурге модернизируется спортивная база Военного института физической культуры и спорта.

В ведомстве не сомневаются, что развитие базы ЦСКА в регионах даст возможность молодым атлетам готовится в победам на соревнованиях мирового уровня, используя современные спортивные объекты и тренажеры и применяя новейшие методики.