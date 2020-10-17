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17.10.2020 15:07
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре застройщики осуждены за хищение 890 миллионов

Текст: Татьяна Павловская

На завешавшемся в Прикубанском суде Краснодара громком процессе руководители строительной компании "Остринский" (с 15 июня 2017 года ООО "Юг-Стройка") Антон Остринский и Рафик Нерсесян были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупного размера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: iStock
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Как установлено в ходе следствия и суда, являясь единственным учредителем стройфирмы, Остринский вместе с Нерсеяном в период с 2014 по 2017 года организовали в Краснодаре строительство жилищных комплексов "Мир" и "Луч", которое не завершили даже наполовину. Причем оба объекта возводились с критическими нарушениями строительных норм, что исключало их ввод в эксплуатацию.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что предприниматели заключили более 950 договоров долевого участия на сумму свыше 890 миллионов рублей. Благодаря вмешательству органов прокуратуры и органов власти реализация квартир была прекращена, а в ходе предварительного следствия на недвижимое и движимое имущество осужденных наложен арест.

Застройщиков взяли под стражу еще в конце 2017 года - вскоре после возбуждения уголовного дела. Однако Остринскому удалось добиться смягчения меры пресечения на домашний арест, после чего он сбежал. Правоохранители не исключают, что предприниматель может скрываться за границей, поэтому объявили его в международный розыск. Приговор сбежавшему мошеннику был вынесен заочно.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил Остринскому 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере один миллион рублей. Нерсесян получил 3 года 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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