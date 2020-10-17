На Урале торговцев начали штрафовать за отсутствие масок у покупателей

Ужесточение контроля за соблюдением санитарных требований в Челябинской области не обошлось без перегибов на местах. Арендаторы торговых точек заявили о незаконных штрафах со стороны администраций торговых центров, наложенных на них за отсутствие масок у покупателей.

Как сообщили в Челябинском отделении общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России", таких историй уже несколько. И если они начнут приобретать массовый характер, предпринимателям придется закрывать бизнес в крупных ТРК, ТРЦ и гипермаркетах

Предприниматель, торгующая стройматериалами в одном из торговых центров Магнитогорска, рассказала, что сначала администрация торгового учреждения письменно уведомила всех арендаторов о санкциях за несоблюдение санитарных требований. А спустя час организовала обход всех торговых залов. В этот момент в отдел стройматериалов зашел покупатель без маски. На просьбу ее надеть - не отреагировал. А наказали за это предпринимательницу, которая якобы допустила нарушение на своей территории. Сотрудники ТЦ выставили ей счет на 10 тысяч рублей. А в случае неуплаты предупредили о возможном расторжении договора аренды.

- Соблюдение масочного режима безусловно является важным условием работы в период пандемии коронавируса, но это требование не должно становиться поводом для незаконных поборов и манипуляций по отношению к предпринимателям, - считает председатель комитета по финансовым рынкам "Опоры России" Елена Фасахова. - Администрация не имела никаких правовых оснований для наложения такого штрафа.

Возможно, именно поэтому в квитке на оплату штрафа в качестве основания был указан пункт договора об обязательствах предпринимателя по уборке арендованного помещения. Право составлять протоколы о несоблюдении масочного режима (части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") имеют только полиция и Роспотребнадзор. А решение о наказании нарушителя выносится судом. Выходит администрация ТЦ взяла на себя полномочия всех органов охраны правопорядка одновременно?

Кроме того, как отмечают общественники, ситуации в Магнитогорске явно неоднозначная.

- Предприниматель отреагировала на нарушение и попросила покупателя надеть маску. Дальше она могла предложить ему покинуть торговую точку, если он откажется выполнить ее требование. Затем, в случае неповиновения, вызвать охрану. По сути сделать этого она не успела. Однако сотрудники ТЦ не стали разбираться в обстоятельствах, а просто обвинили в нарушении арендатора, - считает Елена Фасахова. - Если подобные вольности не будут пресечены, то из-за оплаты "надуманных" штрафов бизнес просто закроется.

Стоит отметить, что с начала октября в Магнитогорске усилили проверки соблюдения санитарных требований. В случае повторного выявления нарушений суды полномочны выносить решения о приостановке деятельности. Именно поэтому все торговые объекты и организация общественного питания, однажды замеченные в нарушениях, будут проверяться повторно, отметили в мэрии. Однако никаких распоряжений о дополнительных проверках торговых мест администрациями ТЦ не было.

- Все проверки осуществляются в строгом соответствии с законом - с участием сотрудников полиции и Роспотребнадзора, - сообщила "РГ" представитель администрации Ольга Беличенко. - О каких-либо проверках арендаторов со стороны администраций торговых комплексов мне ничего не известно.

Как удалось выяснить "РГ", не было подобных рекомендаций и со стороны правительства региона, и видимо, все зафиксированные "Опорой России" факты - чистая самодеятельность владельцев торговых площадей.

- Во избежание массового нарушения прав предпринимателей мы направили обращения в прокуратуру региона и территориальное отделение Роспотребнадзора с просьбой взять подобные случаи на контроль и дать соответствующие разъяснения на своих официальных порталах, - сообщили "РГ" в общественной организации.