В Челябинской области от СOVID-19 скончались еще два медработника

Новости

Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса 08:43
Названы возникающие за неделю до инфаркта симптомы 08:30
Власти Циндао за пять дней завершили тестирование всего населения на COVID-19 08:10
Минздрав: Большинство заболевших COVID-19 недавно вернулись с отдыха 07:15
Постпред РФ в Вене: США демонстрируют упрощенный взгляд на ситуацию с СНВ-3 06:43
Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах 06:14
Россиян призвали избегать бесконтрольного употребления антибиотиков 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 13:15
Рубрика: Общество

В Челябинской области от СOVID-19 скончались еще два медработника

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области от коронавируса скончались еще два медработника, работавших на переднем крае борьбы с распространением инфекции. Это врач-невролог, руководитель медицинского подразделения в городе Миньяре и медсестра инфекционного отделения городской больницы № 8 Челябинска, сообщили в субботу в минздраве региона.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 1 ноября

- 57-летняя врач- невролог во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На своем посту проявляла себя как добросовестный, требовательный и очень внимательный руководитель. 57-летняя старшая медсестра первого инфекционного отделения ЧГКБ № 8 в этом году в числе первых включилась и в борьбу с COVID-19 и Указом президента РФ была награждена медалью Луки Крымского. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования родным и близким наших коллег.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 113 новых случаев коронавируса, восемь из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 217 учащимся. Общее число заболевших превысило 18,4 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 14 тысяч пациентов. Скончались 565 южноуральцев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть