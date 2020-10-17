В Челябинской области от СOVID-19 скончались еще два медработника

В Челябинской области от коронавируса скончались еще два медработника, работавших на переднем крае борьбы с распространением инфекции. Это врач-невролог, руководитель медицинского подразделения в городе Миньяре и медсестра инфекционного отделения городской больницы № 8 Челябинска, сообщили в субботу в минздраве региона.

- 57-летняя врач- невролог во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На своем посту проявляла себя как добросовестный, требовательный и очень внимательный руководитель. 57-летняя старшая медсестра первого инфекционного отделения ЧГКБ № 8 в этом году в числе первых включилась и в борьбу с COVID-19 и Указом президента РФ была награждена медалью Луки Крымского. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования родным и близким наших коллег.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 113 новых случаев коронавируса, восемь из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 217 учащимся. Общее число заболевших превысило 18,4 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 14 тысяч пациентов. Скончались 565 южноуральцев.