Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин

Рижское "Динамо" объявило о том, что в команде были выявлены новые случаи заболевания COVID-19. Клуб не сможет принять участие в ближайших матчах чемпионата КХЛ.

"В связи с новыми случаями заражения "Динамо" не сможет принять участие в следующих матчах регулярного чемпионата КХЛ, поскольку команда должна соблюдать режим карантина. По этой причине домашние матчи с командами "Витязь" и "Металлург", запланированные на 17 и 19 октября, в эти даты не состоятся", - говорится в сообщении клуба.

При этом имена заболевших клуб не называет. Также на карантин помещены и хоккеисты молодежной команды, выступающие в МХЛ.

Для "Динамо" этот карантин - второй в нынешнем сезоне. Ранее команде были засчитаны два технических поражения, еще одна встреча была перенесена на более поздний срок.