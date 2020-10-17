Росреестр утвердил документы о пересчете кадастровой стоимости

Однако, хотя приказ вступает в силу, использовать эту форму заявления можно будет только тогда, когда заработает новый механизм внесудебного установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной стоимости, пояснили "РГ" в Росреестре. По общему правилу это наступит с января 2023 года, но каждый регион может установить более ранний срок.

Росреестр обновил целый ряд нормативных актов, которые регулируют проведение государственной кадастровой оценки, добавили в ведомстве. В частности, с нового года изменится форма заявления об исправлении ошибок, которые были допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости. Кроме того, в одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также обновлен механизм расчета и порядок размещения индексов рынка недвижимости. Установлено минимальное количество объектов недвижимости, сведения о которых используются ФГБУ "ФКП Росреестра" для расчета показателей. Они рассчитываются подведомственной Федеральной кадастровой палатой отдельно по каждому региону для конкретного вида объекта недвижимости, категории земель, назначения зданий и помещений. Такая методика позволит исключить некорректное применение индексов.

Индекс рынка недвижимости позволяет оперативно пересматривать результаты кадастровой оценки. Он рассчитывается на основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости и в случае снижения более чем на 30% применяется ко всем кадастровым стоимостям.