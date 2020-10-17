Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии

Колонна из 11 специальных автомобилей, в том числе авторазливочных станций АРС-14М и тепловых машин ТМС-65У с реактивным двигателем, совершает марш из Крыма в Абхазию. В общей сложности нашим военным предстоит преодолеть путь длиной в 800 километров.

Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр спецмашин, медицинского оборудования и средств защиты. Три десятка командированных в Абхазию военнослужащих заранее проверили на наличие вируса Cоvid-19. Результаты их тестов оказались отрицательными.

Технику и подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России Минобороны РФ направило в соседнюю республику для помощи местным медикам и военным в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

В нашем оборонном ведомстве рассказали, что по прибытии в Абхазию военные химики РФ развернут там временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в дезинфекции зданий и местности. Затем совместно с медицинскими специалистами республики оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Напомним, что в апреле этого года сводный отряд РХБЗ Черноморского флота России уже занимался дезинфекцией на территории Республики Абхазия. А в нынешнюю субботу, помимо военных химиков, туда же из Буденновска направился личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Южного военного округа. Армейские врачи развернут свою лечебницу в Сухуми и займутся стационарным лечением пациентов с Covid-19.

Оказать помощь местным медикам распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее с соответствующей просьбой к нему обратился глава военного ведомства Абхазии Владимир Ануа.