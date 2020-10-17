Росздравнадзор сможет осуществлять проверки онлайн-торговли лекарствами

С 17 октября в силу вступает приказ Росздравнадзора в сфере обращения лекарственных средств, в котором определен порядок осуществления ведомством надзорных функций. В частности, в нем прописан порядок контроля за дистанционной торговлей лекарствами.

В документе уточняются права и обязанности участников проверок, а также выполняемые во время осуществления надзорных действий процедуры. В частности, новшества касаются списка предоставляемых участниками фармрынка при проверке документов, перевозки, реализации и утилизации лекарственных средств.

Из наиболее важных изменений, стоит отметить, что документ регламентирует предмет государственного контроля, который дополнился новыми положениями, касающимися дистанционной торговли лекарствами. Согласно ему, "проверка соблюдения аптечными организациями требований к розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом" теперь также будет входить в функции Росздравнадзора.

Также новый регламент устанавливает сроки и последовательность действий при проведении проверок, порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росздравнадзора.

Так, согласно документу, срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней, при этом срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. Что касается проверок субъектов малого бизнеса, "общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для микропредприятия".