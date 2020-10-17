Самозанятые получат меры поддержки малого и среднего бизнеса

Налог на профессиональный доход - это относительно новый специальный налоговый режим для самозанятых (то есть не дополнительный налог), он применяется с 2019 года и будет действовать десять лет. Переход на него доброволен, при этом у тех налогоплательщиков, которые не перейдут на спецрежим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

В числе мер, на которые с 17 октября могут претендовать такие самозанятые, в частности, обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и других договорах.

Кроме того, в начале октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, также расширяющее на самозанятых меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, с 2021 года они смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.