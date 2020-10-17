Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом

Минобороны России готовится развернуть в Абхазии мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест. В этой лечебнице будут оказывать врачебную помощь гражданам республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

По сообщению нашего военного ведомства, личный состав госпиталя одного из соединений Южного военного округа уже направляется своим ходом к месту развертывания лечебницы. Ее персонал - а это 112 военнослужащих - совершает марш на штатной технике из города Буденновска (Ставропольский край) в Сухум. В общей сложности военным медикам предстоит преодолеть около 800 километров.

В Минобороны РФ рассказали, что в состав мобильного многопрофильного госпиталя вошли около трех десятков специальных машин.

Кроме того, для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови. Вся эта техника позволяет военным медикам проводить стационарное лечение пациентов с Covid-19.

Напомним, что с просьбой развернуть в Абхазии военный госпиталь министра обороны РФ попросил его коллега Владимир Ануа. Он написал Сергею Шойгу письмо, где рассказал о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в республике.

Оперативный штаб по защите населения Абхазии в минувшую пятницу сообщил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки бьет рекорды. У ста человек подтвердился диагноз COVID -19, четверо - скончались. Общее число заболевших в республике уже превысило 2500 человек, 27 - умерли. Все это заставило местные власти пойти на жесткие меры.

С 15 октября по 24 ноября в Абхазии запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия, закрыты театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы.

Просьбу коллеги Сергей Шойгу не оставил без внимания. Министр обороны РФ распорядился отправить в республику мобильный многопрофильный госпиталь одного из соединений ЮВО.