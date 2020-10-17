СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку касания воздушного судна автомобиля в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом корреспонденту "РГ" рассказала старший помощник руководителя СК на транспорте Елена Марковская.

- Примерно в 10 часов 24 минуты при заруливании воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствие, - сказала представитель СК.

Никто из 112 пассажиров не пострадал, высадка прошла в штатном режиме.

Следователи продолжают работу в аэропорту: осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий направленных на установление ущерба и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение.