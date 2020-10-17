Судьям Конституционного суда предлагают запретить критику его решений

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении президентский законопроект об изменениях в закон о Конституционном суде (КС) РФ. В частности, одобрена поправка, согласно которой судья КС не сможет критиковать принятые данным судом решения. А также публично высказывать свое мнение по рассматриваемым конституционным вопросам.

Текст законопроекта, рекомендованного к принятию во втором чтении, размещен в думской электронной базе. Рассмотрение во втором чтении рекомендуется провести 21 октября.

Судья Конституционного суда, согласно одобренной поправке, не вправе "критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда Российской Федерации". Кроме того, судья не в праве публично "высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения", который изучается или уже принят к рассмотрению КС. Это касается заявлений в средствах массовой информации, а также в интернете, в публичных выступлениях или переписке, которая может быть опубликована. Запрет сохраняется до принятия решения по данному вопросу.

Авторами данной поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект был внесен Владимиром Путиным в развитие новых положений Конституции. КС, согласно одобренным в первом чтении нормам, предлагается наделить правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов - если эти решения противоречат положениям Конституции России.

Также указывается, что Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов (до их принятия Госдумой в третьем чтении) и принятых законов (до подписания главой государства). Это касается и законов регионов - проверка будет до их обнародования губернаторами.