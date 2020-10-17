Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что ему, возможно, придется уехать из страны в случае проигрыша на выборах. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу во время выступления перед сторонниками в Джорджии.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что его соперник демократ Джо Байден пользуется защитной маской даже в тех случаях, когда рядом никого нет. При этом президент отметил, что ему не стоит шутить на эту тему, так как ведение предвыборной кампании в соперничестве с "худшим кандидатом в истории президентских выборов" оказывает на самого Трампа давление, пишет ТАСС.

"Представьте, если я проиграю, что делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны", - заявил американский лидер.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.