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Рубрика: В мире

Трамп пошутил, что покинет США в случае проигрыша на выборах

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что ему, возможно, придется уехать из страны в случае проигрыша на выборах. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу во время выступления перед сторонниками в Джорджии.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Он в очередной раз обратил внимание на то, что его соперник демократ Джо Байден пользуется защитной маской даже в тех случаях, когда рядом никого нет. При этом президент отметил, что ему не стоит шутить на эту тему, так как ведение предвыборной кампании в соперничестве с "худшим кандидатом в истории президентских выборов" оказывает на самого Трампа давление, пишет ТАСС.

"Представьте, если я проиграю, что делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны", - заявил американский лидер.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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