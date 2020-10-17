Турция обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Черном море

В Черном море были обнаружены крупные запаса природного газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

По словам Эрдогана, объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 миллиардов кубических метров. Ранее сообщалось, что резервы месторождения составляют 320 миллиардов кубических метров.

Турецкий лидер полагает, что это открытие снизит зависимость страны от поставок газа из-за рубежа, а также позволит обеспечить людей более дешевым топливом. "Мы ставим перед собой цель сделать этот газ доступным для нашего народа в 2023 году", - обещал Эрдоган. По оценкам министерства энергетики и природных ресурсов Турции, обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в 65 миллиардов долларов.